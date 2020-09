Amerikaanse olieprijs op laagste niveau in twee maanden ANA

07 september 2020

14u21

Bron: BELGA 0 Economie De olieprijzen zijn maandagochtend gedaald. De prijs van een vat Amerikaanse West Texas Intermediate-olie zakte naar het laagste peil in twee maanden. De olieprijzen staan onder druk door zorgen over de vraag en een daling van de Saoedische olieprijs.

Kort na opening van de handel op de Aziatische beurzen zakte de prijs van een vat WTI-olie tot 38,55 dollar (32,60 euro), het laagste niveau sinds eind juni. Een vat van de Noordzee-oliesoort Brent kostte ook 38,55 dollar (32,60 euro), het laagste peil sinds eind juli.

“De prijzen zijn gezakt nadat Saoedi-Arabië de sterkste prijsdaling in vijf maanden had doorgevoerd voor zijn productie bestemd voor Azië, en door toenemende bezorgdheid over een heropleving van de vraag", aldus Fiona Cincotta, een analiste bij City Index.

Kort voor de middag (Belgische tijd) kostte een vat WTI-olie voor levering in oktober 39,17 dollar (33,12 euro) op de beurs van New York. Dat was 1,51 procent minder dan bij sluiting van de beurs vrijdag. Een vat van de Noordzee-oliesoort Brent kostte in Londen 42,08 dollar (35,58 euro), een daling met 1,36 procent. De prijzen van de Brent en WTI-olie gelden als referentiepunten op de oliemarkt en bepalen in hoge mate de andere aardolieprijzen op de beurs.