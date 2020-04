Amerikaanse olie kost opnieuw een dollar ADN

21 april 2020

09u17

Bron: Belga 0 Economie Een vat Amerikaanse West Texas Intermediate-olie is tijdens de Aziatische handel opnieuw een dollar waard, nadat de waarde maandag voor het eerst in de geschiedenis negatief was geworden.

Een vat Amerikaanse olie voor levering in mei werd verhandeld aan 1,63 dollar. Maandag was de prijs in New York gedaald naar -37,63 dollar.



Het ineenstorten van de vraag als gevolg van de coronacrisis, een hoog aanbod en overvolle stocks zorgden voor een historisch lage prijs. Olie van de Noordzeesoort Brent - belangrijk voor Europa - werd verhandeld aan 25,46 dollar, of een daling met 0,43 procent.



