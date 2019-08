Amerikaanse handelstekort valt licht terug, tekort met China stabiel KVE

02 augustus 2019

19u13

Bron: Belga 0 Economie Het chronische tekort in de Amerikaanse handelsbalans is in juni licht verminderd. Het handelstekort daalde met 0,1 miljard dollar naar 55,2 miljard dollar. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Handel bekendgemaakt.

Analisten hadden gemiddeld gerekend op een tekort van 54,6 miljard dollar. Een handelstekort betekent dat een land meer invoert dan uitvoert.

Het Amerikaanse tekort in de handel met China bedroeg om en bij de 30 miljard dollar. Daarmee was het stabiel ten opzichte van een maand eerder. Dat de VS meer goederen uit China invoeren dan ze ernaar exporteren, is een doorn in het oog van de Amerikaanse president Donald Trump. Die laatste kondigde gisteravond nieuwe importheffingen op Chinese producten aan en zorgde zo voor een nieuwe escalatie van het handelsconflict tussen beide landen.