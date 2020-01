Amerikaanse handelstekort op laagste niveau in drie jaar ADN

07 januari 2020

15u52

Bron: Belga 0 Economie Het protectionistische beleid van de Amerikaanse regering lijkt vruchten af te werpen. In november daalde het handelstekort van de Verenigde Staten naar het laagste peil in drie jaar.

Volgens cijfers van het Amerikaanse ministerie van Handel daalde het tekort op de handelsbalans met 3,8 miljard dollar, om uit te komen op 43,1 miljard dollar. Dat is het kleinste deficit sinds oktober 2016. Analisten rekenden op een tekort van 43,5 miljard dollar.

Een groot handelstekort betekent dat een land meer goederen en diensten moet invoeren dan het kan uitvoeren. In de VS is dat deficit chronisch, omdat de Amerikanen meer consumeren dan ze zelf produceren. Volgens president Donald Trump is dat "oneerlijk".



Vooral met China is er traditioneel een groot tekort. De kloof is evenwel verkleind sinds het strenge Amerikaanse handelsbeleid met invoerheffingen. Van oktober tot november daalde het verschil tussen in- en uitvoer van 31,3 naar 26,4 miljard dollar.

Op 15 januari zouden de VS en China een handelsakkoord ondertekenen. Ook het handelstekort met de Europese Unie werd kleiner, terwijl dat met Japan licht toenam.