Amerikaanse fastfoodketens nemen meer senioren dan jongeren aan mvdb

05 november 2018

23u57

Bron: Bloomberg - NY Post 0 Economie Amerikaanse fastfoodketens nemen steeds vaker senioren in plaats van jongeren aan, zo meldt het financiële tijdschrift Bloomberg.

De mannen en vrouwen op leeftijd beschikken over betere sociale vaardigheden dan jongere werknemers. Beleefdheid is bij oudere werknemers meer vanzelfsprekend, stellen directies vast. De jeugd heeft onder meer door de grote invloed van sociale media, minder face-to-face-interacties. Dat straalt af op de klantenbediening, die soms ronduit onvriendelijk is.

De trend is ook een voorbode voor 2035. In dat jaar zal in de VS volgens de statistieken van de Amerikaanse overheid het aantal vijfenzestigplussers het aantal kinderen onder de achttien overtreffen. De werknemers in de leeftijd 65 tot 74 jaar zal in de VS tegen 2024 met 4,5 procent toenemen, terwijl het aantal 16- tot 24-jarigen met 1,4 procent krimpt.

Meer over VS

samenleving

mensen

ouderen

Bloomberg