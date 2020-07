Amerikaanse economie kromp 32,9 procent in tweede kwartaal, Verenigde Staten belanden in recessie TT

30 juli 2020

15u50

Het bruto binnenlands product van de Verenigde Staten is met 32,9 procent gekrompen in het tweede kwartaal van 2020. Dat blijkt uit een eerste schatting.

Het gaat om de grootste economische achteruitgang sinds de start van de metingen. De VS zitten nu officieel in een recessie, na twee kwartalen van achteruitgang. In de eerste drie maanden van het jaar was er een krimp van 5 procent.