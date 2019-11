Amerikaanse economie groeit iets sterker dan verwacht KVE

27 november 2019

16u41

Bron: Belga 0 Economie De Amerikaanse economie is in de zomer iets sterker gegroeid dan verwacht. Tijdens het derde kwartaal dikte 's werelds grootste economie met 2,1 procent aan, zo maakte het Amerikaanse ministerie van Handel bekend.

In een eerste raming eind oktober was sprake van een groei met 1,9 procent. Analisten hadden bij een tweede raming gemiddeld genomen gerekend op een bevestiging van de eerste.

Volgens de nieuwe schatting is het groeitempo tijdens de maanden juli tot september iets versneld. In het tweede kwartaal was de Amerikaanse economie met 2,0 procent gegroeid.