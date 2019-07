Amerikaanse centrale bank verlaagt rente voor het eerst in tien jaar kg ttr kv

31 juli 2019

20u50

Bron: Belga 0 Economie De Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, heeft zoals verwacht haar belangrijkste rentetarief met 0,25 procentpunt verlaagd tot de vork van 2 tot 2,25 procent. Het gaat om de eerste knip sinds de financiële crisis van 2008. Een rentedaling is een middel om de economie aan te zwengelen.

De Amerikaanse centrale bank moet maximale werkgelegenheid promoten en tegelijkertijd de prijsstijgingen en langetermijnrentes in toom houden. De “Fed Funds Rate” is een instrument om dat te sturen. Met een renteverlaging maakt de Fed geld lenen goedkoper, wat tot meer investeringen leidt.

President Donald Trump heeft al herhaaldelijk kritiek geuit op het beleid van de centrale bank, die haar monetair beleid onafhankelijk bepaalt. Hij klaagt dat ze de rente te vroeg en te sterk liet stijgen. Nog voor de beslissing viel, waarschuwde Trump dat een kleine rentedaling voor hem niet zou volstaan.

Trump: “Niet genoeg”

Volgens president Donald Trump moest het rentetarief nog meer verlaagd worden. “Wat de markt wilde horen van (Fed-voorzitter) Jay Powell en de Federal Reserve was dat dit het begin is van een langdurige en agressieve cyclus van renteverlagingen om China, de Europese Unie en andere landen ter wereld bij te houden”, liet de president weten op Twitter. “Zoals gewoonlijk stelt Powell ons teleur. De VS blijven “in elk geval winnen, maar ik krijg zeker niet veel hulp van de Federal Reserve”, klonk het nog.

Verdere verlaging mogelijk

Op de financiële markten werd al rekening gehouden met de rentestap, al gingen de graadmeters op Wall Street wel duidelijk omlaag toen Fed-voorzitter Jerome Powell in zijn toelichting verkondigde dat hij geen hele reeks renteverlagingen voor ogen heeft. Toch sloot Powell een verdere verlaging niet uit.

Het rentebesluit bij de Fed was niet unaniem. Twee beleidsbepalers stemden tegen. Het is voor het eerst sinds Powell in februari vorig jaar aantrad dat een rentebesluit niet unaniem is genomen.

Aandelenbeurzen

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn met stevige verliezen gesloten. Beleggers reageerden teleurgesteld dat de Federal Reserve na diens eerste renteverlaging in meer dan tien jaar niet meteen een heel traject van renteverlagingen voor ogen heeft.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,2 procent lager op 26.864,27 punten. De brede S&P 500 zakte 1,1 procent tot 2980,38 punten en technologiegraadmeter Nasdaq leverde 1,2 procent in op 8175,42 punten.