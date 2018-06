Amerikaanse centrale bank verhoogt rente opnieuw Redactie

13 juni 2018

20u27

Bron: Belga 0 Economie De Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve of Fed) heeft, zoals verwacht, beslist om de rente opnieuw met een kwart procentpunt te verhogen. Het is de tweede rentestijging van het jaar.

Het belangrijkste rentetarief komt nu te liggen in een vork van 1,75 tot 2 procent. De stijging komt er tegen een achtergrond van economische groei, lage werkloosheid en signalen van een hogere inflatie. Ze kan leiden tot een sterkere dollar.

De vorige renteverhoging was in maart.

Het is ook de zevende rentestijging sinds eind 2015, toen de Fed na meer zeven jaar een einde maakte aan de nulrente. Er worden dit jaar nog twee renteverhogingen verwacht.

De Fed heeft ook de vooruitzichten opgeschroefd inzake economische groei dit jaar (naar 2,8 procent). De prognose voor 2019 blijft onveranderd: 2,4 procent.

Morgen komt de Europese Centrale Bank (ECB) met een rentebesluit.