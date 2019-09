Amerikaanse centrale bank pompt 75 miljard dollar in financieel systeem IB

18 september 2019

00u51

Bron: Belga 1 Economie De Fed, het stelsel van Amerikaanse centrale banken, heeft aangekondigd dat het voor 75 miljard dollar aan liquiditeit in de markt gaat pompen. Vandaag werd daarvan al meer dan 50 miljard ter beschikking gesteld.

Het is de eerste keer in meer dan tien jaar dat de Fed deze maatregel moet nemen, nadat de zogenaamde 'reporente' de voorbije uren sterk is gestegen wegens een vrees voor liquiditeitstekorten.

Die vrees deed de kosten voor de ultrakortetermijnfinanciering (de reporente, red.) tussen maandagnamiddag en dinsdagochtend lokale tijd meer dan verviervoudigen, tot 10 procent. Door geld in de markten te pompen, wil de Fed de onzekerheid wegnemen.