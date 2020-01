Amerikaanse budgetvlieger bestelt honderd vliegtuigen bij Airbus KVE

06 januari 2020

17u40

Bron: Belga 0 Economie De Amerikaanse lagekostenmaatschappij Spirit Airlines heeft een bestelling bevestigd van honderd vliegtuigen bij de Europese vliegtuigbouwer Airbus. Het order is op basis van catalogusprijzen meer dan 10 miljard dollar waard, al zijn aanzienlijke kortingen gebruikelijk bij grote bestellingen.

Spirit Airlines zal vliegtuigen krijgen van de types A319neo, A320neo en A321neo (allemaal toestellen met één gangpad). "We zullen die bijkomende vliegtuigen gebruiken om de groei van Spirit te ondersteunen, naarmate we nieuwe bestemmingen zullen toevoegen en ons netwerk zullen uitbreiden in de Verenigde Staten, Latijns-Amerika en de Caraïben", zo had de topman van Spirit Airlines, Ted Christie, in oktober gezegd. Toen hadden Spirit en Airbus er al een principeakkoord ondertekend.

De Amerikaanse lowcostmaatschappij is gevestigd in Miramar, in de zuidoostelijke staat Florida.