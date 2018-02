Amerikaanse banken leggen aanschaf bitcoins met creditcard aan banden sam

04 februari 2018

16u36

Bron: anp 6 Economie De grote Amerikaanse banken JPMorgan Chase en Bank of America leggen de koop van bitcoins en andere digitale munten via hun creditcards aan banden. Ze willen niet meer te maken hebben met de risico's die transacties in digitale valuta via hun creditcards met zich meebrengen.

Bank of America stopte eergisteren betalingen tussen zijn creditcards en handelsplaatsen voor cryptomunten. Die maatregel geldt voor zowel particulier als zakelijk gebruik van de creditcards.

Gisteren volgde JPMorgan, en ook andere banken zoals Citigroup bekijken of ze aankopen van digitale valuta met creditcards gaan stopzetten. Naast financiële risico's bestaat ook de kans dat criminelen misbruik maken van creditcards bij transacties rond digitale valuta.

Koers

De koers van de bitcoin maakte eergisteren nog een flinke val, al veerde die later weer op. Sinds de piek van 20.000 dollar in december is de bitcoin sterk gedaald. Beleggers zijn waarschijnlijk afgeschrikt door strengere regels en een mogelijk verbod op de handel in cryptovaluta en de aankondigingen om advertenties voor producten en diensten rondom cryptomunten in de ban te doen.

Ook de grote kraak bij de Japanse beurs Coincheck waarbij voor 400 miljoen dollar aan munten verdween, maakt beleggers bang.