Amerikaans handelstekort weer gestegen in mei KVE

03 juli 2019

17u22

Bron: Belga 0 Economie De Amerikaanse handelsbalans is in mei afgeklokt op een tekort van 55,5 miljard dollar, een stijging van 8,4 procent ten opzichte van april. Met Mexico hebben de Verenigde Staten zelfs een tekort van 9,1 miljard dollar, een toename van 14 procent en het hoogste sinds 2009.

Het terugdringen van het handelstekort is een van de prioriteiten van de Amerikaanse president Donald Trump. Maar nu hij zijn campagne voor een tweede termijn officieel gelanceerd heeft, betekenen de cijfers van mei een tegenslag. In maart was het handelstekort nog 2,1 procent lager uitgekomen dan de maand voordien. In mei steeg de Amerikaanse export dan wel met 2 procent tot 210,6 miljard dollar, de import nam met 3,3 procent nog meer toe tot 266,2 miljard, met name door een recordinvoer in de autosector.

De cijfers komen er na onderhandelingen over een vernieuwing van Nafta, het vrijhandelsakkoord tussen de VS, Canada en Mexico. Over het nieuwe United States-Mexico-Canada Agreement bereikten de drie landen op 19 juni een akkoord, maar in de VS en Canada loopt het goedkeuringsproces nog.

In de eerste vijf maanden steeg het handelstekort met Mexico al met 35 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Wat Canada betreft verdubbelde het tekort in mei tot 3,65 miljard en gaat het voor de periode januari-mei om een stijging met 23 procent.

Niet alleen het tekort met de buurlanden, maar ook dat met China, waarmee de VS in een handelsoorlog zijn verwikkeld, nam toe. In mei gaat het om een stijging met 2,29 procent tot 30,1 miljard dollar. Over de eerste vijf maanden van het jaar is er wel sprake van een daling met 10,45 procent, wegens de invoerheffingen die de Amerikanen oplegden op Chinese producten.