Amerikaans begrotingstekort bijna op 1.000 miljard dollar KVE

25 oktober 2019

22u04

Bron: Belga 0 Economie Het Amerikaanse begrotingstekort is het afgelopen boekjaar gestegen tot bijna 1.000 miljard dollar, of het hoogste peil sinds 2012. Het oplopend tekort is het gevolg van het beleid van Trump: die snoeide in belastingen en trok tegelijk de uitgaven op.

Het begrotingstekort steeg met een kwart in de twaalf maanden tot september, tot 984 miljoen dollar om precies te zijn. Dat komt overeen met een tekort van 4,6 procent van het bruto binnenlands product, maakte het Amerikaanse ministerie van Financiën bekend.

De uitgaven stegen met 8,2 procent, onder meer voor defensie, gezondheid en onderwijs. Bij de inkomsten was er een groei van 4 procent, onder meer dankzij de importheffingen.

Het is al het vierde jaar op rij dat het Amerikaanse begrotingstekort stijgt. Het is volgens analisten ongezien dat het deficit zo sterk oploopt in tijden van economische groei of vredestijd. Verwacht wordt dat het tekort nog verder zal toenemen, onder meer door interestbetalingen. Maar de afstraffing van de financiële markten is er nog niet gekomen.