American Airlines schrapt order bij Airbus en kiest voor Boeing

07 april 2018

04u23

Bron: Belga 0 Economie De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij American Airlines heeft een order geplaatst bij vliegtuigbouwer Boeing ter waarde van zo'n 12,3 miljard dollar (10 miljard euro). De deal die de luchtvaartmaatschappij vrijdag aankondigde, is een tegenvaller voor de Europese concurrent Airbus.

American Airlines bestelde in totaal 47 Dreamliners bij Boeing. Het gaat om 22 vliegtuigen van het type 787-8 en 25 toestellen van de variant 787-9. Daarnaast bevat de deal een optie voor 28 bijkomende 787's. Volgens Boeing zelf komt het aantal bestellingen voor Dreamliners nu al uit op ruim 1.350.

De bestelling is slecht nieuws voor Airbus. American Airlines had bij de Europese constructeur een order uitstaan voor 22 vliegtuigen van het type A350. De bestelling die US Airways had gedaan voordat de luchtvaartmaatschappij met American Airlines fuseerde, wordt nu geschrapt.