Ambtenaren moeten nog maand langer wachten op hogere weddes SPS

07 januari 2020

17u31

Bron: Belga 0 Economie De spilindex zal niet in februari, maar pas in maart overschreden worden. Dat voorspelt het Planbureau. Dat betekent dat een verhoging van de ambtenarenweddes en de sociale uitkeringen ook een maand opschuift.

Het Planbureau verwacht dat de inflatie dit jaar verder zal dalen. Na 2,05 procent in 2018 en 1,44 procent vorig jaar, zou de inflatie dit jaar uitkomen op 1,2 procent.

De spilindex zou in maart overschreden worden. Als dat inderdaad gebeurt, zullen de sociale uitkeringen in april met 2 procent worden opgetrokken. De weddes van het overheidspersoneel gaan dan in mei met 2 procent omhoog.

De voorbije maanden verwachtte het Planbureau dat de spilindex in februari overschreden zou worden. Nog volgens het Planbureau zou een volgende spilindexoverschrijding niet meer voor 2020 zijn.