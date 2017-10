Ambitieuze plannen van NMBS-baas Dutordoir, maar wat zeggen de vakbonden? SPS

09u27

Bron: Belga 0 Photo News

De christelijke spoorbond ACV-Transcom is "bereid in gesprek te gaan" over de toekomstvisie voor de NMBS die spoorbaas Sophie Dutordoir gisteren heeft voorgesteld. Dat zei Luc Piens van ACV-Transcom in De Ochtend op Radio 1.

Volgens Piens is het nog afwachten hoe de plannen en slides van Dutordoir concreet zullen worden ingevuld. Daarover verwacht hij op korte termijn een gesprek met Dutordoir.

Dutordoir zei gisteren dat ze van de NMBS "een normaal bedrijf met een duidelijke en efficiënte governance" wil maken. Maar dan moet er volgens Luc Piens van ACV-Transcom ook rekening gehouden worden met de impact van de "constante herstructureringen" en de "politieke inmenging" bij het spoor.

"Elke week zijn er in het parlement vragen over het verlengen of verhogen van perrons of over het vroeger of later laten vertrekken van treinen. Dat is politieke inmenging in een autonoom overheidsbedrijf. Ik zou veel liever een debat zien over investeringen en over de toekomst van het bedrijf. Treinen laten rijden en onderhouden is een dure zaak", aldus Piens.

De vakbondsman herhaalde ook zijn verzet tegen de geplande minimale dienstverlening. "Wij willen al een geruime tijd iets anders. Een minimale dienstverlening is een reactie op de gevolgen van een staking. Wij willen meer preventief werken", zegt Piens.