Amazons oplossing tegen te grote vergadergroepen: een gigantisch roulettewiel

08u32 0 Amazon Het roulettewiel zoals het bij Amazon werd gebruikt, en dat nu is vervangen door een virtuele versie. Economie Hoe zorg je ervoor dat een steeds groter wordende afdeling in je bedrijf toch nog efficiënt kan vergaderen? Bij Amazon, het grootste e-commercebedrijf ter wereld, ligt de oplossing in een kleurrijk en gigantisch roulettewiel: enkel het team dat door de speling van het lot wordt aangeduid, moet een presentatie geven. Maar daardoor moet wel iedereen voorbereid zijn.

De afdeling Amazon Web Services staat bij de online retailer in voor alles wat met clouddiensten te maken heeft en is het snelst groeiende departement van het megabedrijf dat ook de grootste winsten binnenrijft. Terwijl de afdeling tien jaar geleden nog wekelijkse teamvergaderingen hield met twee teams, zijn dat er ondertussen al meer dan honderd. En toch mag de vergadering nog maar steeds maximaal twee uur duren.

Vraag is dus hoe je die vergaderingen efficiënt en kort houdt, een punt waar Amazon-CEOJeff Bezos op hamert? Zo is de topman bijvoorbeeld een grote fan van de 'twee pizza's-regel': hou geen vergadering waarbij twee pizza's niet genoeg zouden zijn om de hele groep te eten te geven.

De oplossing die ze bij Amazon bedacht hebben is daarom even eenvoudig als geniaal: het roulettewiel. In plaats van elk team een presentatie te laten geven of een beurtrol in te voeren, draait de manager die de vergadering leidt aan het begin aan het wiel, en komt enkel de (on-)gelukkige teammanager die door het lot wordt aangeduid, aan de beurt. Op die manier is toch iedereen verplicht zich voor te bereiden, en blijft de vergadertijd binnen de perken, zo schrijft het bedrijf in een blogpost.

Amazon startte enkele jaren geleden met een fysieke versie van het roulettewiel, maar toen ook die te klein werd voor de vele afdelingen, ontwikkelden enkele slimme koppen een virtuele versie. Die is trouwens voor iedereen beschikbaar als open source-software en kan naar eigen keuze aangepast worden. Een idee voor binnen uw bedrijf?