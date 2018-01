Amazonbaas steekt Bill Gates voorbij als rijkste mens ooit TK

11u44

Bron: Belga 1 AP Economie Met een geschat vermogen van 105,1 miljard dollar (88 miljard euro) is Jeff Bezos, de oprichter en CEO van webwinkel Amazon, de rijkste persoon ooit op aarde geworden. Dat blijkt uit de miljardairsindex van het persagentschap Bloomberg.

De titel was tot nu toe weggelegd voor Bill Gates, de medeoprichter van Microsoft. Zijn vermogen piekte in 1999: Gates was toen de eerste die de kaap van 100 miljard dollar overschreed. De 62-jarige Amerikaan schonk de voorbije jaren echter miljarden aan goede doelen (vooral aan zijn Bill and Melinda Gates Foundation), en zijn fortuin is intussen gezakt naar 'slechts' 93,8 miljard dollar.

Bezos stak Gates in oktober vorig jaar al voorbij als rijkste man ter wereld op dat moment. Een maand later ging zijn vermogen voor het eerst over 100 miljard dollar. Een stijging van de aandelen van Amazon met 6,6 procent sinds begin dit jaar zorgde voor het laatste duwtje om zich rijker te kunnen noemen dan wie dan ook ooit was.

Maar ook die rijkdom is relatief. Als je rekening houdt met de indexering, is Bezos nog lang niet zo rijk als zijn landgenoot John D. Rockefeller. Die vergaarde eind de 19e eeuw met zijn olieraffinaderijen een slordige 340 miljard dollar. En de rijkste persoon ooit was eigenlijk Mansa Musa, de keizer van Mali in de 13e eeuw. Hij domineerde de zout- en goudhandel, en wist zo zijn rijkdom tot een dikke 400 miljard te krijgen.