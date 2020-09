Amazon lanceert betalen met handpalm kv

29 september 2020

18u36

Bron: Belga 0 Economie Amazon heeft vandaag nog een nieuwe biometrische en contactloze manier om te betalen gelanceerd: een eenvoudige beweging met de handpalm. De technologie zal eerst beschikbaar zijn in de twee supermarkten van de retailgigant in Seattle.

Het bedrijf denkt de technologie, die de naam Amazon One kreeg, na de testfase verder te kunnen uitrollen in zijn andere supermarkten in de Verenigde Staten, en om ze ook te kunnen leveren aan andere winkelketens.

Amazon ziet de handpalmbetalingen als een alternatief voor klanten om betalingen te doen of om hun getrouwheidskaart in een winkel te scannen. Het systeem kan ook dienen om toegang te geven tot bijvoorbeeld stadions of werkplaatsen.



Het bedrijf zegt dat de technologie "snel, betrouwbaar en veilig" is. Er wordt gebruikgemaakt van algoritmes die op basis van een foto van de handpalm een unieke handtekening creëren. De foto's van de handpalmen zullen niet op de scanapparaten bewaard worden, maar komen in een beveiligde "cloud", aldus het bedrijf.