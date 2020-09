Amazon krijgt licentie voor droneleveringen in VS Hans Renier

03 september 2020

14u00

Bron: Belga 0 Economie De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft onlinewinkel Amazon een licentie gegeven om pakjes te bezorgen met autonome drones. Dat melden Amerikaanse media. De bedoeling is om op termijn lichte pakjes binnen het half uur te kunnen bezorgen bij klanten in dunbevolkte regio’s, schrijft CBS News.

Amazon zal dankzij de licentie zijn dienst ‘Prime Air’ in eerste instantie kunnen testen. “Deze certificering betekent voor Prime Air een belangrijke stap voorwaarts”, aldus David Carbon, de vicevoorzitter van de dronedienst. “Ze toont ook aan dat de FAA vertrouwen heeft in de operationele processen en de veiligheidsprocedures van de levering per onbemande drones die op een dag pakjes zal afzetten bij klanten in de hele wereld.”

Het is niet de eerste dronelicentie die de FAA uitdeelt. In oktober vorig jaar werd Wing, het dronefiliaal van de groep Alfhabet (Google), de eerste onderneming die levert per drone in de Verenigde Staten. De inwoners van Christiansburg, in de oostelijke staat Virginia, kunnen onder meer voorschriftvrije geneesmiddelen en voedsel laten leveren met zo'n onbemand vliegend tuig. En het pakjesbedrijf UPS kreeg ook in oktober vorig jaar officieel de toestemming om drones in te zetten voor commerciële doeleinden. Zij worden in eerste instantie gebruikt om medische pakketjes te leveren.

