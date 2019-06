Amazon is waardevolste merk ter wereld (en stoot zo Google van de troon) kg

11 juni 2019

08u12

Bron: Belga Economie De Amerikaanse webwinkel Amazon is naar de koppositie geschoten op de ranglijst van meest waardevolle merken wereldwijd. De merkwaarde van Amazon steeg vorig jaar met de helft, waardoor het voorbij de techgiganten Apple en Google sprong. Het is meteen de eerste keer sinds 2006 dat de lijst niet wordt aangevoerd door een technologiebedrijf. Dat blijkt uit de "BrandZ Top 100", een rangschikking van de honderd meest waardevolle merken.

Volgens de jaarlijkse ranglijst van de onderzoeksgroep Kantar steeg de waarde van het merk Amazon vorig jaar met 52 procent, tot 315 miljard dollar.



De toename is volgens Kantar te danken aan "slimme overnames, een uitstekende dienstverlening aan de consument en het vermogen om de concurrentie voorop te blijven door een gevarieerd ecosysteem van producten en diensten aan te bieden".



Amazon was vorig jaar de top drie binnengekomen. Dit jaar staat de groep die werd opgericht door Jeff Bezos helemaal bovenaan, voor de merken Apple (+3 procent tot 309,5 miljard dollar) en Google (+2 procent tot 309 miljard dollar).

Aziatische merken

Na de top drie volgen Microsoft, Visa, Facebook en op de zevende plaats de Chinese webwinkel Alibaba. Die is de eerste van 23 Aziatische merken in de rangschikking (met bijvoorbeeld ook Tencent, Huawei en Baidu).



De lijst wordt traditioneel gedomineerd door spelers uit de sectoren technologie, financiën en handel. Het meest waardevolle merk uit een andere sector is dat van fastfoodketen McDonald's op de negende positie. Geen enkel Belgisch merk haalde de lijst.