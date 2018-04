Amazon is nu meer waard dan Microsoft: is mijlpaal van 1 biljoen in zicht? IVI

27 april 2018

18u47

Bron: belga, Bloomberg 1 Economie Amazon heeft na de forse koersstijging van het aandeel opnieuw de tweede plaats van duurste Amerikaanse onderneming veroverd. De internetreus was vrijdagmiddag 775 miljard dollar waard; dat is een pak meer dan de 734 miljard dollar van Microsoft, berekende het persagentschap Bloomberg.

Sommige analisten verwachten zelfs dat de 1 biljoen in zicht is voor Amazon. Dat niveau werd enkel bereikt door PetroChina in 2007.

Op de eerste plaats van duurste Amerikaanse bedrijven staat Apple, met een beurswaarde van 820 miljard dollar. Maar de telecomgigant verliest wel terrein: vorige maand was hij nog 100 miljard meer waard.