Amazon investeert honderden miljoenen in start-up voor elektrische auto's Redactie

16 februari 2019

13u15

Amazon heeft honderden miljoenen dollars geïnvesteerd in Rivian, een start-up die zich bezighoudt met het maken van elektrische auto's. Rivian blijft een zelfstandig bedrijf, maar het is nog onduidelijk wat Amazon precies met de investering wil.

Rivian maakte de investering zelf bekend via een persbericht. Volgens de start-up is er in een investeringsronde een bedrag van 700 miljoen dollar opgehaald, omgerekend ongeveer 619 miljoen euro. Rivian stelt dat Amazon een van de voornaamste investeerders was, naast nog een aantal bestaande aandeelhouders, maar precieze bedragen zijn niet bekendgemaakt.

Ook over de reden voor de investering is weinig losgelaten, waardoor niet duidelijk is wat Amazon precies wil bereiken met het investeren in Rivian. Veel grote techbedrijven investeren in technologie voor elektrische- en zelfrijdende auto’s, en mogelijk wil Amazon zich hier dus ook in gaan mengen. Rivian benadrukt ondertussen dat het een onafhankelijk bedrijf blijft.

Vorige maand werd al bekend dat Amazon een bedrag heeft geïnvesteerd in een bedrijf dat technologie voor zelfrijdende auto’s maakt. Dat bedrijf is Aurora Innovation.