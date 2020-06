Amazon investeert 1,7 miljard euro in schone energie en wil tegen 2040 koolstofneutraal zijn JOBR

23 juni 2020

16u18

Bron: Reuters 0 Economie Het Amerikaanse e-commercebedrijf Amazon opent een kapitaalfonds van 2 miljard dollar, omgerekend zo’n 1,7 miljard euro. Het bedrijf wil met het geld technologische vernieuwingen uitvoeren om milieubewust aan de slag te gaan en groene energie op te wekken. Tegen 2040 wil het bedrijf volledig koolstofneutraal zijn en dus geen uitstoot meer hebben.

Het Amerikaanse bedrijf zei dinsdag dat het zich de komende jaren zal richten op groene, schone energie en technologische vernieuwingen om minder uitstoot te creëren. Het fonds van 1,7 miljard euro zal zich concentreren op verschillende takken waar Amazon zich mee bezig houdt zoals transport en logistiek, energie-opslag en -gebruik, productie, voeding en landbouw. Het bedrijf levert per jaar ongeveer tien miljard goederen wereldwijd, wat voor een enorme ecologische voetafdruk zorgt.

Jeff Bezos is vastberaden om van Amazon een milieuvriendelijk bedrijf te maken. “Elke toekomstige investering zal worden beoordeeld op zijn potentieel om het pad naar koolstofarme technologie te versnellen en de planeet te helpen beschermen en te bewaren voor toekomstige generaties”, klinkt het. Het bedrijf kreeg in het verleden al veel kritiek over zijn hoge uitstoot. In 2040 wil Amazon volledig koolstofneutraal zijn.

Lees ook:

“EU komt met formele aanklacht wegens concurrentievervalsing Amazon”

Nu Disney+ eindelijk in zicht is: welke streamingdiensten zijn er en wat kosten ze? (+)