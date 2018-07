Amazon gaat pakjes zelf leveren: meer dan 70 jobs bedreigd bij DHL Kontich ADN

17 juli 2018

15u22

Bron: Belga 0 Economie Bij koerierbedrijf DHL in Kontich dreigen 42 vaste jobs en zeker 30 interimcontracten verloren te gaan, nu e-commercebedrijf Amazon zelf pakjes gaat leveren in België. Vakbonden en directie zitten deze namiddag samen voor overleg, laat Wim De Jonghe van de socialistische vakbond weten.

Technologiereus Amazon, een belangrijke klant voor DHL, gaat in België zelf pakjes leveren. Daardoor zal vanaf volgende maand minder werk zijn en worden tientallen jobs bedreigd. Bij de vesting in Kontich werken een 125 vaste medewerkers.



Deze namiddag zitten de vakbonden en directie van DHL samen om te bekijken wat er kan gedaan worden om naakte ontslagen te vermijden. "We hopen dat de vaste werknemers binnen de DHL-familie ergens anders aan de slag kunnen", zegt Wim De Jonghe van ABVV.

