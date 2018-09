Amazon en Nike blikvangers op Wall Street kv

Bron: Belga 0 Economie De aandelenbeurzen in New York zijn vandaag met beperkte verliezen geëindigd door zorgen over de problemen in opkomende markten en handelsspanningen. De aandacht van beleggers op Wall Street ging ook uit naar Amazon dat de grens van 1.000 miljard dollar aan beurswaarde doorbrak en Nike vanwege een omstreden reclamedeal.

De Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent lager op 25.952,48 punten. De brede S&P 500 zakte 0,2 procent tot 2.896,72 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,2 procent tot 8.091,24 punten. Maandag was Wall Street dicht vanwege Labor Day.

Techbedrijf Amazon (plus 1,3 procent) brak tijdens de handelsdag even door de grens van 1000 miljard dollar (1 biljoen) aan beurswaarde. Na Apple is Amazon de tweede onderneming die dit opmerkelijke feit realiseerde. De iPhonemaker was vorige maand de eerste Amerikaanse beursgenoteerde onderneming die deze mijlpaal bereikte.

Sportmerk Nike verloor ruim 3 procent. Nike heeft American Footballspeler Colin Kaepernick gestrikt voor een nieuwe reclamecampagne. De voormalige quarterback van de San Francisco 49ers was in 2016 de eerste speler die knielde en zijn vuist omhoog stak tijdens het Amerikaanse volkslied. Dat protest tegen buitensporig politiegeweld tegen zwarte Amerikanen kreeg veel navolging, tot groot ongenoegen van president Donald Trump. Ook veel Amerikanen kunnen de keuze van Nike niet waarderen.

Tesla daalde meer dan 4 procent. Zakenbank Goldman Sachs hervat het volgen van de maker van elektrische auto's met een verkoopadvies. Facebook ging 2,6 procent omlaag na een adviesverlaging door beleggingsadviseur MoffettNathanson.

Oliedienstverlener Transocean (min 6,7 procent) maakte bekend zijn branchegenoot Ocean Rig in te lijven. Met de overname is een bedrag gemoeid van 2,7 miljard dollar inclusief schuld en zal worden voldaan in contanten en aandelen.

Daarnaast werden gegevens gemeld over de Amerikaanse industrie. Volgens marktonderzoeker ISM liet de industriële bedrijvigheid in de Verenigde Staten in augustus de sterkste groei zien in veertien jaar.

De euro was 1,1588 dollar waard, tegen 1,1567 dollar bij het slot van de handel in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent goedkoper op 69,29 dollar. De prijs van Brentolie zakte 0,5 procent tot 77,75 dollar per vat.