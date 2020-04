Amazon dreigt Franse distributiecentra stil te leggen ES

15 april 2020

15u50

Bron: Belga 2 Economie De Amerikaanse internethandelaar Amazon dreigt ermee om de activiteiten in de Franse distributiecentra op te schorten en de werking in Frankrijk te beperken. Dit zou volgens het bedrijf een gevolg kunnen zijn van de beslissing van de rechtbank in Nanterre dat het bedrijf enkel essentiële producten mag verhandelen, klinkt het woensdag.

De rechtbank tikte de internetreus dinsdag op de vingers omdat het bedrijf onvoldoende waakt over de veiligheid van zijn werknemers met betrekking tot het risico op besmetting met het coronavirus. De rechtbank liet heel wat activiteiten stilleggen, waarop een vakbond besloot naar de rechtbank te stappen.

Amazon wil beroep aantekenen tegen het vonnis dat bepaalt dat het bedrijf enkel nog essentiële producten mag verhandelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om voeding, geneesmiddelen en producten voor hygiëne.

"Niettemin suggereert onze interpretatie dat we verplicht zouden kunnen zijn om de activiteiten op te schorten in onze distributiecentra in Frankrijk" en "een dienst die essentieel geworden is voor miljoenen mensen in heel Frankrijk te beperken".

