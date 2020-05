Amazon draait in coronacrisis recordomzet van 75 miljard, dat is 10.000 dollar per seconde avh

07 mei 2020

11u00

Bron: CBS, VOX 2 Economie Amazon, het e-commercebedrijf van Jeff Bezos, heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een recordomzet van 75,4 miljard dollar (69,8 miljard euro) gedraaid. Dat is gemiddeld 10.000 dollar (9.260 euro) per seconde. Het bedrijf draaide wel 10 procent minder winst dan hetzelfde kwartaal vorig jaar, omdat de personeelskosten zijn gestegen door de coronacrisis.

Mensen zijn massaal aan het online shoppen geslagen in deze coronatijden en dat heeft voor een recordomzet gezorgd bij Amazon. Er ging maar liefst 10.000 dollar per seconde over de toonbank bij het bedrijf.

Om je een idee te geven: sinds je dit artikel bent beginnen lezen, heeft Amazon al



dollar omzet gedraaid.

Amazon Prime

Vooral Amazon Prime kan in deze coronatijden mooie groeicijfers voorleggen. Momenteel heeft het de dienst 150 miljoen gebruikers, ‘amper’ 32 miljoen abonnees minder dan Netflix. Dat komt omdat in een Prime-abonnement naast streaming ook andere diensten zitten, zoals bijvoorbeeld onbeperkte gratis pakjesbezorging en onbeperkte opslagmogelijkheden voor foto’s. Amazon hoopt wel dat gebruikers door de coronacrisis consequenter voor Amazon Prime zullen kiezen om films en series te bekijken.

10 procent minder winst

Ondanks al deze mooie cijfers heeft Amazon toch minder winst behaald dan in dezelfde periode vorig jaar. In het eerste kwartaal van 2020 draaide het bedrijf een nettowinst van 2,5 miljard dollar (2,3 miljard euro), dat is 10 procent minder dan in het eerste kwartaal van 2019. Dat komt omdat de personeelskosten met 34 procent zijn gestegen. Om de immense vraag te kunnen beantwoorden, heeft het bedrijf duizenden nieuwe werknemers aangeworven. Daarnaast zijn de lonen ook opgekrikt. In totaal zal Jeff Bezos zo’n 4 miljard dollar (3,7 miljard euro) hebben geïnvesteerd om zijn werknemers door de coronacrisis te loodsen.

Ondanks de investeringen van hun baas, klagen de Amazon-werknemers de slechte werkomstandigheden in het bedrijf aan. Morgen staat een staking gepland. Ze eisen meer en betere beschermende kledij, meer inspanningen om social distancing te vrijwaren en een beter loon.

Het vermogen van Jeff Bezos wordt geschat op 138 miljard dollar, en dat na een dure scheiding die hem een kwart van zijn vermogen kostte.