Amazon belooft dit jaar 2.000 nieuwe banen in Frankrijk kv

15 februari 2018

07u00

Bron: Belga 0 Economie De Amerikaanse internetreus Amazon zegt dit jaar 2.000 nieuwe jobs te zullen creëren in Frankrijk. Daardoor zou het totaal aantal werknemers van Amazon bij onze zuiderburen toenemen tot 7.500.

"Het gaat om jobs die open zijn voor alle kwalificatieniveaus", zegt Frédéric Duval, directeur van Amazon in Frankrijk. Al zal het "voor de overgrote meerderheid om orderpickers" gaan. De nieuwe banen komen vrij verspreid over de vijf distributiecentra in het land, de sorteercentra en de bezorgdiensten van het concern.

Volgens directeur operaties Ronan Bolé is de extra tewerkstelling het resultaat van "voortdurende investeringen in het distributienetwerk van Amazon". Naar eigen zeggen pompte de internetreus sinds 2010 al meer dan 2 miljard euro in Frankrijk en creëerde het bedrijf er vorig jaar 1.500 banen.