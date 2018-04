Amazon-baas Jeff Bezos reageert op kritiek: "Ik ben heel trots op onze arbeidsomstandigheden" HR

24 april 2018

22u21

Bron: Belga 0 Economie Amazon-oprichter en -CEO Jeff Bezos ontkent dat het bedrijf zijn personeel slechte arbeidsomstandigheden aanbiedt. "Ik ben heel trots op de lonen die we betalen", zei Bezos in Berlijn, waar hij een prijs kreeg uitgereikt van uitgeverij Axel Springer. "Ik ben heel trots op onze arbeidsomstandigheden."

De Duitse vakbond Verdi had kritiek op de prijs voor Bezos, en honderden mensen, Amazon-personeel en anderen, namen dinsdagavond deel aan een betoging voor het hoofdkantoor van Axel Springer in Berlijn. In verschillende Amazon-vestigingen in Duitsland werd ook gestaakt. Bezos, nu de rijkste man ter wereld, richtte Amazon op, dat intussen uitgegroeid is tot 's werelds grootste winkelketen.

Al jarenlang vraagt Verdi een collectieve arbeidsovereenkomst voor het personeel in de logistieke centra van Amazon. Zo'n cao moet gebaseerd zijn op de voorwaarden die ook ander personeel in de retailsector krijgt. Amazon weigert echter in te gaan op de vraag onderhandelingen op te starten.

Hij is een werkgever die in de hele wereld de arbeidsomstandigheden wil veramerikaniseren. Dat betekent een terugkeer naar de 19e eeuw Vakbondsman Frank Bsirske

"We hebben hier te maken met een werkgever die in de hele wereld de arbeidsomstandigheden wil veramerikaniseren", aldus Verdi-topman Frank Bsirske. "Dat betekent een terugkeer naar de 19e eeuw." Volgens Bsirske is het een "provocatie" van Axel Springer om Bezos te bekronen. Met de prijs wil het uitgevershuis persoonlijkheden bekronen die blijk geven van innovatie.

In Duitsland stelt het Amerikaanse bedrijf meer dan 12.000 fulltime personeelsleden te werk. Axel Springer geeft onder meer het boulevardblad Bild uit.