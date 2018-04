Aluminiumprijs zakt na versoepeling Amerikaanse sancties SVM

23 april 2018

15u11

Bron: Belga 0 Economie De Verenigde Staten hebben de sancties tegen de Russische aluminiumproducent Rusal versoepeld. De prijzen voor aluminium, die fors de hoogte ingegaan waren, nemen een duik.

De Amerikanen willen de sancties tegen het Russische bedrijf terugschroeven als Oleg Deripaska zijn controle over het bedrijf opzegt. De deadline voor bedrijven om hun samenwerking met Rusal af te bouwen, is bovendien met bijna vijf maanden vooruitgeschoven.

De prijs voor aluminium dook na dat nieuws met 8,3 procent omlaag. Rusal produceert zo'n 6 procent van de wereldwijde aluminiumvoorraad en heeft activiteiten over de hele wereld.

De aluminiumprijs was de voorbije twee weken naar het hoogste peil in jaren gestegen. De vrees was ontstaan dat in Europa fabrieken zouden moeten sluiten en dat autobouwers met tekorten zouden kampen.