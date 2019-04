Exclusief voor abonnees Alles over rekeningrijden en hoeveel het u echt zal kosten: “5 cent per kilometer is te weinig. Dat moet maal drie" Fien Tondeleir & Inge Bosschaerts

05 april 2019

20u20

Bron: Eigen berichtgeving 0 Economie Een rondje pesten. Een dat ons rijgedrag bovendien niet gaat veranderen. Zo denken experts over het plan om bestuurders 2 of 5 cent per gereden kilometer te laten betalen. “Om effect te hebben moet dat minstens maal drie.”

Rekeningrijden: wat is dat?

De Vlaamse overheid ziet rekeningrijden als een oplossing voor de files. Door de burger te laten betalen voor het aantal kilometer dat hij aflegt, zou de verkeersdrukte tot 30 procent kunnen dalen. In een recente versie van het Mobiliteitsplan Vlaanderen dat De Tijd kon inkijken, worden twee scenario’s besproken: een heffing van 0,02 euro per gereden kilometer of een meer drastische heffing van 0,05 euro per kilometer mét startheffing van 0,25 euro. Dat laatste scenario moet vooral pendelaars die dagelijks korte afstanden rijden, afschrikken. Opgelet: het gaat om gemiddelden. De tarieven zullen variëren afhankelijk van welke weg u neemt – snelweg, secundaire weg of gewestweg – en op welk tijdstip u dat doet. Tijdens de spitsuren zal autorijden dus een pak meer kosten als tijdens het weekend of ’s nachts. Bovendien bestaat de kans dat regio’s rond grote steden als Gent, Antwerpen en Brussel iets duurder zullen zijn dan andere Vlaamse wegen.

Is dit niet gewoon een extra belasting?

