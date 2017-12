Alleen bedrijfswagens op diesel zwaarder belast kv

05u09

De jaarlijkse aanpassing van de CO2-uitstoot voor de berekening van het belastbare voordeel heeft geen gevolgen voor benzine- en lpg-wagens. Dat bericht De Tijd vandaag.

Wie van zijn werkgever of vennootschap een bedrijfswagen krijgt en die wagen ook voor het woon-werkverkeer en privéverplaatsingen mag gebruiken, wordt op dat voordeel belast. De belasting wordt niet berekend op het werkelijke voordeel, maar op een forfait: het voordeel van alle aard. Een van de elementen in de berekeningsformule is de CO2-uitstoot.

Omdat auto's steeds milieuvriendelijker worden, wordt elk jaar een referentie-uitstoot vastgelegd. Die daalt vanaf 1 januari 2018 voor dieselwagens, maar niet voor benzine- en lpg-wagens. Daarmee zien alleen bestuurders van een dieselwagen het belastbare voordeel stijgen, waardoor ze iets meer belastingen betalen, schrijft de krant.