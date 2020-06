Alleen al in Duitsland elfduizend banen op de tocht bij Lufthansa TT

16 juni 2020

06u15

Bron: Belga 0 Economie De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa, die zwaar getroffen is door de coronacrisis, heeft alleen al in Duitsland een overschot van 11.000 jobs. Dat zegt het bedrijf zelf.

Vorige week sprak Lufthansa al van een wereldwijd teveelvan 22.000 voltijdse banen. De vakbonden zagen dat aantal zelfs kon oplopen tot 26.000.

Michael Niggemann, verantwoordelijke personeelszaken, zei vorige week ook dat de luchtvaartmaatschappij ruim 100.000 banen wil behouden op de lange termijn. Maar daarvoor is een "pijnlijke herstructurering" nodig, zei hij. De groep, die in het eerste kwartaal een miljardenverlies boekte, stelt ongeveer 138.000 personen tewerk.



CEO Carsten Spohr wil op de komende jaarlijkse algemene vergadering een strategie voorstellen om op kosten te besparen. Op de vergadering van 25 juni moeten aandeelhouders nog groen licht geven voor een pakket Duitse staatssteun.

In ons land is er nog altijd geen deal tussen de regering-Wilmès en Lufthansa over de 290 miljoen euro staatssteun die Brussels Airlines heeft gevraagd aan de federale regering. CEO Dieter Vranckx sprak gisteren bij de heropstart van Brussels Airlines over “moeilijke discussies”. “We nemen de tijd die nodig is. We hebben een akkoord nodig dat past voor de overheid, voor Brussels Airlines en voor Lufthansa.” Vranckx wilde niet gezegd hebben dat de gesprekken stroef verlopen: “Soms gaat het sneller vooruit, op andere momenten iets trager. Dat is normaal. Het gaat over een complexe financiering.”