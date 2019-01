Alle records sneuvelden in 2018 op vacaturemarkt AW

15 januari 2019

06u25

Bron: Belga 0 Economie Bij de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB vielen vorig jaar meer dan 287.000 vacatures in de bus. Dat is 11 procent meer dan in 2017 en een nieuw record. Nooit waren bedrijven in Vlaanderen meer op zoek naar nieuw personeel. Dat bericht De Tijd vandaag.

In vergelijking met de crisisjaren gaat het bijna over dubbel zo veel ingediende vacatures. Maar er is een belangrijke keerzijde. Ook het aantal vacatures dat niet ingevuld raakt, staat op een recordniveau. In december bleven meer dan 48.000 Vlaamse vacatures openstaan omdat bedrijven geen geschikte kandidaat vonden. Dat zijn er 10.000 meer dan een jaar eerder. Het gaat alweer om bijna een verdubbeling tegenover de crisisjaren.



Om de krapte te bestrijden plant de VDAB verschillende nieuwe initiatieven. Zo gaat de dienst het komende jaar intensiever focussen op het activeren van wie van een ziekte-uitkering leeft. Bovendien trad VDAB in 2018 al strenger op tegen werklozen die niet genoeg moeite deden om aan een job te geraken.

