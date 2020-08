Alle FNG-winkels morgen gesloten SPS

03 augustus 2020

18u18

Alle winkels die behoren tot de 20 vennootschappen van de FNG-groep die vandaag failliet zijn verklaard, blijven dinsdag gesloten. Dat meldt Sven De Scheemaeker van ACV Puls na een gesprek met de curatoren. "Als je een uitverkoop wilt organiseren, heb je toegang nodig tot de rekeningen", zegt hij.

De winkels blijven gesloten zolang de gesprekken lopen over de mogelijke deblokkering van de rekeningen door de banken, aldus de vakbondsman. "Indien de banken een vergelijk vinden, kunnen de winkels later deze week wel nog open gaan.”

Het faillissement heeft onder meer betrekking op Brantano nv (dat 104 winkels heeft in ons land), Fred & Ginger (17 winkels) en de Belgische vennootschappen achter de modemerken CKS, Claudia Sträter en Expresso.



De vakbonden gaan het personeel inlichten dat juridisch gezien het ontslag is ingegaan. De curatoren kunnen de personeelsleden wel nog vragen om weer te komen werken voor de uitverkoop. Volgens De Scheemaeker is het personeel dat ondertussen geen andere job heeft gevonden wel bereid om opnieuw aan de slag te gaan.