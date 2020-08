Alle FNG-winkels morgen gesloten, curatele wil uitverkoop organiseren SPS

03 augustus 2020

18u18

Bron: Belga 14 Economie Alle winkels die behoren tot de 20 vennootschappen van de FNG-groep die vandaag failliet zijn verklaard, blijven dinsdag gesloten. Dat meldt Sven De Scheemaeker van ACV Puls na een gesprek met de curatoren. "Als je een uitverkoop wilt organiseren, heb je toegang nodig tot de rekeningen", zegt hij.

De winkels blijven gesloten zolang de gesprekken lopen over de mogelijke deblokkering van de rekeningen door de banken, aldus de vakbondsman. "Indien de banken een vergelijk vinden, kunnen de winkels later deze week wel nog open gaan.”

Het faillissement heeft onder meer betrekking op Brantano nv (dat 104 winkels heeft in ons land), Fred & Ginger (17 winkels) en de Belgische vennootschappen achter de modemerken CKS, Claudia Sträter en Expresso.



De vakbonden gaan het personeel inlichten dat juridisch gezien het ontslag is ingegaan. De curatoren kunnen de personeelsleden wel nog vragen om weer te komen werken voor de uitverkoop. Volgens De Scheemaeker is het personeel dat ondertussen geen andere job heeft gevonden wel bereid om opnieuw aan de slag te gaan.

Wanbeheer Dieter Penninckx

Eerder op de dag kondigde de Franstalige christelijke vakbond CNE aan dat morgen actie gevoerd wordt voor de Brantano-winkel van Champion in Namen. “De meeste werknemers zijn sinds zaterdag in staking. Ze weigeren gratis te werken nu de rekeningen van het bedrijf geblokkeerd zijn door de banken”, aldus de vakbond.

De Scheemaeker benadrukt dat de syndicale actie in Wallonië gericht is tegen het wanbeheer van de oprichter van FNG, Dieter Penninckx. De Vlaamse vakbondsvleugel is voorlopig niet van plan om actie te voeren. “Het is nog te vroeg, momenteel zijn we nog bezig met het maken van praktische afspraken”, zegt hij. Er zijn voor de vakbonden momenteel nog enkele grote vraagtekens: “gaat er een overnemer gevonden worden, wie zal dat worden, hoeveel winkels worden er dan overgenomen en hoeveel personeel?”.

Uitverkoop

De curatele van FNG werkt ondertussen aan een draaiboek voor de organisatie van de uitverkoop van de verschillende winkels. De curatele zegt dat de uitverkoop nog tijdens de solden, die de hele maand augustus lopen, kan plaatsvinden.

Het college van curatoren heeft vandaag, na zijn aanstelling, de hele dag overleg gepleegd met de belangrijkste actoren: de vakbonden, raadslieden van de banken, raadslieden van het bestuur en het management werden gehoord, klinkt het. “Uit deze gesprekken is gebleken dat er te veel onzekerheden zijn om een onmiddellijke verderzetting van de handelsactiviteit onder curatele te verantwoorden. Op dit ogenblik wordt gewerkt aan het draaiboek voor de organisatie van de uitverkoop van de verschillende winkels, die nog tijdens deze soldenperiode zal plaatsvinden.”