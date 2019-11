Alibaba verbreekt record op Singles Day: tot 544.000 bestellingen per seconde SVM

11 november 2019

17u24

Bron: Belga 2 Economie De Chinese webwinkelreus Alibaba heeft zijn verkooprecord op Singles Day verbroken. Kenners voorzagen dat het record van omgerekend bijna 31 miljard dollar van vorig jaar wel eens moeilijk te evenaren zou kunnen zijn vanwege de afzwakkende economie, maar de teller ging dit jaar ruim over de 38 miljard dollar (34,4 miljard euro).

De verkopen waren in een razend tempo van start gegaan. Nog geen twee minuten na middernacht was al voor meer dan 1 miljard dollar (910 miljoen euro) aan goederen besteld. Volgens het Chinese staatspersbureau Xinhua werden tot wel 544.000 bestellingen per seconde gedaan.

Op 11 november vieren de Chinezen ‘Singles Day’ of vrijgezellendag, een feestdag voor alle vrijgezellen. Het feest ontstond in de jaren negentig in studentenmilieus, als tegengewicht voor Valentijn. Tot Alibaba er het grootste winkelevenement van het jaar van maakte en de dag een excuus is geworden om ongegeneerd online te winkelen. Het evenement is intussen ook in de rest van de wereld opgepikt.

De speciale feestdag werd zoals altijd met een grote tv-show afgetrapt. Dit jaar verscheen zangeres Taylor Swift als eregast. Veel consumenten stellen grote aankopen zoals elektronica uit om te profiteren van de kortingen op 11 november.