Alibaba-topman trekt belofte van miljoen Amerikaanse banen in door handelsoorlog jv

20 september 2018

09u04

Bron: afp 0 Economie De belofte van Jack Ma - oprichter van de Chinese webwinkelgigant Alibaba - om een miljoen banen in de VS te creëren, is onmogelijk geworden door de handelsoorlog tussen beide supermachten. Dat heeft Ma gezegd in een interview met persagentschap Xinhua.

De rijkste man van China had die belofte in januari 2017 gemaakt na een ontmoeting met de toen pasverkozen Amerikaanse president Donald Trump. Door het voor kleinere Amerikaanse bedrijven makkelijker te maken om via de onlineplatforms van Alibaba spullen te verkopen in China, zouden er een miljoen banen in de VS bijkomen, zo luidde toen de belofte van Ma.

Maar, zo zegt hij in het interview, die belofte was gebaseerd op twee voorwaarden, met name een vriendschappelijke samenwerking tussen de VS en China en een rationele en objectieve handelsrelatie tussen beide landen. "De huidige situatie zorgt er voor dat we onze belofte niet kunnen houden".