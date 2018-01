Alcoa verwacht aluminiumtekort in 2018 IB

Aluminiumproducent Alcoa verwacht dat er dit jaar een tekort ontstaat op de wereldwijde aluminiummarkt. Eerder zei de onderneming dat de markt in 2017 min of meer in balans was.

Het tekort komt door hervormingen onder Chinese aluminiumproducenten. Die proberen met maatregelen te voldoen aan de aangescherpte milieuregels in het land.

Alcoa bleef met zijn aangepaste resultaat in het vierde kwartaal achter bij de verwachtingen van analisten. Het aangepaste bedrijfsresultaat kwam uit op 775 miljoen dollar en ook dat was minder dan waarop werd gerekend. De omzet was 3,2 miljard dollar.