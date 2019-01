Albert Heijn zet eerste stappen in maaltijdbezorging KVE

10 januari 2019

08u15

Bron: Belga 0 Economie De Nederlandse supermarktketen Albert Heijn, ook actief in België, begint morgen met het bezorgen van vers bereide warme maaltijden. In eerste instantie is de dienst alleen beschikbaar in een deel van de Nederlandse hoofdstad Amsterdam.

Met het initiatief, Allerhande Kookt genaamd, zet Albert Heijn naar eigen zeggen een volgende stap in foodservice. "We zien een toenemende behoefte bij onze klanten aan goede maaltijden zoals je die zelf ook zou maken, zonder dat je daarvoor de keuken in hoeft", legt Marit van Egmond, directeur commercie van Albert Heijn, uit. De maaltijden worden bezorgd door de platforms Deliveroo en Thuisbezorgd.nl.

Albert Heijn maakte eerder al bekend dat het werk maakt van het thuisbezorgen van warme maaltijden. Het bedrijf wil zijn winkels en dienstverlening moderniseren in een reactie op teruglopende bezoekersaantallen van zijn traditionele winkels.

Albert Heijn verliest niet alleen terrein ten opzichte van concurrerende winkels. Ook de tot het Ahold-concern behorende formules als AH to go-gemakswinkels, AH.nl en webwinkel Bol.com snoepen klanten af.