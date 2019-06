Al meer dan 1 miljard elektronische betalingen dit jaar: stijging van 12 procent KVDS

18 juni 2019

15u09

Bron: Belga 0

De Belgen hebben dit jaar - tot eind mei - al meer dan een miljard elektronische betalingen uitgevoerd. Dat blijkt uit cijfers van Worldline. Het cijfer ligt 12 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.

Het bedrijf ziet drie grote tendensen: de groei van het online shoppen, het toenemende gebruik van de bankkaart voor kleine betalingen en de stijgende populariteit van het contactloos betalen.

Cash

Toch blijft cash nog goed voor ongeveer de helft van alle betalingen. België hinkt daarmee achterop ten opzichte van de Scandinavische landen (15 procent cash) of Nederland (25 procent). "Maar het evolueert positief: de jongere generaties zijn steeds meer voor cashloos betalen", klinkt het bij de voorstelling van de cijfers.





Meer in detail: tot einde mei werd op het internet al voor 105 miljoen euro uitgegeven, een groei met 30 procent ten opzicht van dezelfde periode vorig jaar. Ook het contactloos betalen - waarbij de bankkaart tegen de terminal wordt gehouden zonder dat een code nodig is - neemt toe, met 284 procent tot 36 miljoen transacties. Contactloos betalen vertegenwoordigt nu 7 procent van alle elektronische betalingen. "Maar nog niet alle Belgen hebben al een kaart waarmee dat kan. Het vertrouwen in deze technologie moet groeien”, klinkt het.



De Belg haalt ook meer zijn bankkaart boven om kleine aankopen af te rekenen. Voor bedragen tot 5 euro was er een groei met 18 procent, voor bedragen tot 10 euro met 13 procent. In de kleinhandel was er zelfs een groei met 30 procent.

Worldline stelde ook een aantal innovaties voor, die elektronisch betalen in de toekomst nog evidenter moeten maken. Concrete toepassingen waar de Belg zich aan kan verwachten zijn bijvoorbeeld een ‘Uber-ervaring’ bij het tanken: de klant meldt zich aan met zijn smartphone en de factuur wordt automatisch verrekend. Ook zelfscannen met de smartphone wil Worldline in de loop van 2020 gaan uittesten. Volgende maand start een pilootproject met Yumi, een nieuwe betaalterminal die interactieve diensten (getrouwheidsprogramma, elektronisch betaalbewijs,...) biedt aan klant en handelaar.