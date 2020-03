Al je geldzaken online regelen wegens corona? Onze expert ziet vooral voordelen

Ook wie tot voor kort nog naar het bankloket ging om een overschrijving te doen of om informatie over de rekening op te vragen, wordt nu gevraagd dat digitaal te doen. Bankkantoren zijn door de coronamaatregelen enkel nog open op afspraak. Waarom niet meteen van de nood een deugd maken en kijken of het niet loont om die digitale ommekeer ook op andere aspecten te maken? Geldexpert Michaël Van Droogenbroeck legt de voordelen naast de nadelen.

BANKIEREN

Wat?

Nieuw is het natuurlijk niet. Nadat het thuisbankieren via de pc jaren terug het bankloket al van de troon stootte, heeft de smartphone het nu overgenomen van de pc, ook voor bankieren. De voorbije jaren heeft nagenoeg elke bank een eigen app ontwikkeld waardoor je het bankkantoor bij wijze van spreken heel de tijd op zak hebt. Rekening checken, overschrijvingen maken, een digitale portemonnee die vlot kan gebruikt worden, je aandelen checken... Ook de mogelijkheden van de bankapps worden steeds talrijker.

Bovendien zijn vele van die apps de voorbije maanden nog gebruiksvriendelijker geworden en worden ze ook steeds meer op elkaar afgestemd.

Voordelen?

Op gebruiksvlak heeft een bankapp alleen maar voordelen: 24 uur op 24 je eigen bankkantoor op zak. Bovendien betaal je bij de meeste banken ook minder als je een rekening hebt waarbij je alles digitaal doet. Kijken en vergelijken tussen die verschillende rekeningen (ook bij eenzelfde bank) kan via spaargids.be.

Nadelen?

Je eigen bankkantoor op zak doet uiteraard vragen rijzen over de veiligheid ervan. Nochtans zijn er niet meteen redenen om je zorgen te maken, de apps zelf zijn veilig en betrouwbaar. Al kan je zelf ook het best zorgen dat je smartphone (of tablet) goed beveiligd is door onder meer meteen uit te loggen na het gebruik van de bankapp, een extra pincode (of vingerafdruk) bij het ontgrendelen van je telefoon en door op te letten met onbeveiligde wifi.

BETALEN

Wat?

Naast bankieren kan je ook steeds makkelijker gewoon betalen met je smartphone. Dat kan in de supermarkt, bij een online aankoop maar ook als je thuis de babysit wilt betalen. Dé referentie voor die digitale betalingen is de app van Bancontact. Je koppelt je bankkaart aan de app en vanaf dat moment kan je online betalen. De meeste banken hebben die Bancontact-app trouwens in hun eigen app geïntegreerd.

Maar er zijn ook nog andere manieren om digitaal te betalen. De Payconiq-app richt zich onder meer op het digitaal betalen bij kleinhandelaars, maar ook met apps als Glase, Google Pay of Apple Pay kan je op steeds meer plaatsen via je smartphone betalen.

Maak er een goede gewoonte van om de betalingen regelmatig na te kijken en bij de minste twijfel je bank te contacteren Michaël Van Droogenbroeck

Voordelen?

Wat gebruiksgemak betreft is er geen twijfel mogelijk: betalen met de smartphone is niet alleen handig en makkelijk, het is enkel een kwestie van tijd dat die de bankkaart helemaal van de troon zal stoten. Extra voordeel is dat het vandaag al in bijna elke winkel kan en dat je ook voor een kleine betaling aan iemand anders geen cash meer nodig hebt.

Nadelen?

Ook hier blijft het veiligheidsaspect de belangrijkste afweging. Zeker voor betaalapps zijn er heel wat veiligheidsmarges ingebouwd. Om te beginnen moet je je aanmelden met een code of via jouw unieke vinger­afdruk. Daarnaast zijn er ook limieten van hoeveel je kan betalen. Maar zeker wanneer je met je smartphone betaalt, doe je er goed aan dat toestel zoveel mogelijk te beschermen. Maak er ook een goede gewoonte van om de betalingen regelmatig na te kijken en bij de minste twijfel je bank te contacteren.

BELASTINGEN

Wat?

Met de lente komt ook het moment van de belastingaangifte weer dichterbij. Die aangifte kan meestal vanaf mei. Taxonweb.be is daarbij al vele jaren ingeburgerd en heeft de papieren aangiftes tot een minimum doen teruglopen. Minder bekend is dat je via myminfin.be het hele jaar lang toegang hebt tot al je fiscale informatie en dat je op die manier heel wat gegevens digitaal kan raadplegen. Dat geldt niet alleen voor jouw aanslagbiljetten of je fiscale fiches, maar ook voor al je akten, je huurcontract of je slapende tegoeden. Je kan ook met de fiscus communiceren, een afbetalingsplan aanvragen of uittreksels opvragen. Voortaan kan je ook gebruik maken van eBox, de digitale en beveiligde brievenbus waar de overheid je documenten digitaal naartoe stuurt. Activeren kan via www.doemaardigitaal.be/ebox

Voordelen?

Naast de praktische voordelen — geen onnodige verplaatsingen of telefoons meer —, de permanente beschikbaarheid en de mogelijkheden die almaar groter worden is er nog een bijkomend voordeel: door digitaal je aangifte in te dienen krijg je van de fiscus langer de tijd dan met een papieren aangifte. Bovendien wordt die aangifte doorgaans ook sneller verwerkt.

Nadelen?

Eigenlijk geen. De veiligheid is gegarandeerd, omdat je je aanmeldt via je elektronische identiteitskaart of met de app Itsme.

Via een digitaal systeem zoals Doccle kan je documenten betalen, beheren en ook bewaren in een digitale archiefkast Michaël Van Droogenbroeck

FACTUREN

Wat?

Een kleine of grote aankoop, de factuur of het kasticket dat je ontvangt dient vaak als garantiebewijs. En dat bewaar je dus ook het best al die tijd. Steeds meer bedrijven mailen je die factuur door en je hoeft die ook niet meer af te drukken. Via een digitaal systeem zoals Doccle kan je die documenten betalen, beheren en ook bewaren in een digitale archiefkast. Dat kan gaan van facturen, betalingen voor nutsvoorzieningen tot fiscale attesten.

Voordelen?

Geen verloren facturen of andere documenten meer: die blijven minstens zeven jaar beschikbaar in de digitale archiefkast. Doccle zal bovendien niets verwijderen zonder je op de hoogte te brengen.

Nadelen?

Ook hier kan veiligheid een argument zijn, maar zowel het aanmelden als de privacy en veiligheid worden gegarandeerd door een samenwerking met Worldline.

LOONFICHES

Wat?

Digitalisering is weliswaar aan een stevige opmars bezig, maar die is nog niet overal doorgedrongen. Veel bedrijven bezorgen de loonfiches aan hun werknemers nog altijd op papier. Nochtans is het perfect mogelijk dat ook digitaal te doen. Jouw werkgever kan dat weliswaar niet zomaar zelf beslissen, daarvoor moet hij samen met de werknemers het arbeidsreglement aanpassen. In elk geval loont het de moeite je werkgever aan te porren die omschakeling te maken.

Voordelen?

Een digitale loonfiche is niet alleen handig en overzichtelijk, het is ook tijds- en kostenbesparend en uiteraard milieuvriendelijker dan de papieren versie.

Nadelen?

Eigenlijk geen. Via onder meer Doccle, het platform waar je je digitale loonbrief kan ontvangen, kan je die ook makkelijk archiveren.

Meer nieuws over geldzaken lezen? Dat kan in dit dossier.

