Al 6.000 jobs geschrapt dit jaar 281 banen weg bij Bekaert, 126 bij Unilever Frank Dereymaeker en Dieter Dujardin

29 maart 2019

05u00 1 Economie De grote bedrijven halen dit jaar opvallend vaak de hakbijl boven in ons land. Nu staaldraadfabrikant Bekaert en multinational Unilever elk één fabriek sluiten en zo ruim 400 jobs dreigen te verdwijnen, komt de teller op meer dan 6.000 banen te staan.

Vooral Bekaert grijpt hard in. In vier van z'n acht vestigingen moeten in totaal 281 banen verdwijnen. De West-Vlaamse staaldraadproducent voelt de impact van de afkoelende wereldeconomie en slaagt er door de messcherpe concurrentie niet in om de hogere prijzen voor z'n basisgrondstof (walsdraad) door te rekenen aan z'n klanten. Dat heeft de rendabiliteit zwaar onder druk gezet. En dus trekt Bekaert de buikriem aan. De fabriek in Moen (Zwevegem) sluit zelfs de deuren, en de productie verhuist naar Tsjechië. Daar ligt de loonkost rond de 12 euro per uur, in België bedraagt die net geen 40 euro.

Zelfde verhaal bij Unilever. Omdat het bedrijf kostenefficiënter wil werken, moet de vestiging in Vorst - goed voor 126 jobs - eraan geloven. Ook in dit geval verhuist de productie naar Centraal-Europa: naar het Poolse Katowice, meer bepaald.

De herstructureringen en fabriekssluitingen volgen elkaar in ijltempo op, dit jaar. We zijn nog geen vier maanden ver en de teller staat al op meer dan 6.000 bedreigde banen. Het gros daarvan staat op de helling bij BNP Paribas Fortis (2.500) en Proximus (1.900). Toch zijn deze cijfers geen reden tot paniek. De twee laatstgenoemde bedrijven werven tegelijk ook honderden mensen aan. Het aantal werkzoekenden in ons land is sinds 2017 met een kleine 8% gedaald, terwijl het aantal werkenden voortdurend is toegenomen. Maar dat de vertragende economie een ommekeer inluidt, wordt met de dag duidelijker.

