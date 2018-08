Al 4 miljoen euro kwijt door fraude met bitcoins kv

21 augustus 2018

05u21

Bron: Belga 0 Economie Sinds begin dit jaar zijn er al voor 4 miljoen euro meldingen binnengekomen van fraude met bitcoins. Dat berichten de Mediahuiskranten vandaag.

Het aantal meldingen is fors gestegen na de lancering van een waarschuwingscampagne in juni. Van gemiddeld 46 aangegeven fraudegevallen per maand in het voorjaar ging het naar 58 in juni en 234 in juli. De meeste ­gedupeerden melden dat ze opgelicht zijn nadat ze hebben ingetekend op beleggingen in bitcoins of andere cryptomunten. Later merken ze dat ze hun geld nooit kunnen ­recupereren of dat ze niets meer horen van het bedrijf waarbij ze hebben belegd.

In juni waren de 29 meldingen waarbij de consumenten effectief betaald hadden, goed voor een bedrag van bijna 2 miljoen ­euro. Vorige maand was dat 843.000 ­euro. In de eerste vijf maanden van het jaar ging het in totaal om 1,1 miljoen euro. Wellicht is dit maar het topje van de ijsberg, omdat slechts een klein deel van de slachtoffers aangifte doet.

Minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) schat de ­reële fraude op jaarbasis op 130 miljoen euro.