Al 21,5 miljard euro aan bitcoins ‘verloren’ Arne Adriaenssens

18 juli 2018

18u00

Bron: Telegraaf 3 Economie In de 9 jaar dat de bitcoin bestaat, ging er al 21,5 miljard euro van de cryptomunt verloren. Vaak hebben de eigenaars het geld nog in hun bezit, maar kunnen ze er niet meer bij.

Wereldwijd verloren we al 21,5 miljard euro in bitcoins. Dat schat marktonderzoeker Chainanalysis. In de meerderheid van de gevallen hebben de eigenaars de harde schijven met hun ‘wallet’ op nog in hun bezit, maar kunnen ze er niet meer aan.

Vaak is dat omdat ze hun wachtwoord of code vergeten zijn. Om het bitcoin-systeem zo veilig mogelijk te maken, bestaat er geen noodprocedure. Als je je paswoord vergeet, is je geld voor goed verloren.

Opvallend is dat het leeuwendeel hiervan op naam van de bedenker van de bitcoin zelf staat. Hij zou 2 miljoen bitcoins bezitten (ofwel: 12,75 miljard euro) waar in lange tijd al niets meer mee gedaan werd. De rest van de geblokkeerde munten staan op zo’n 300 wallets van elk 1.000 à 10.000 bitcoins (6.400.000 à 64.000.000 euro).