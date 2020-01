Al 115.000 werknemers volgden loopbaanbegeleiding jv

30 januari 2020

06u30

Bron: belga 0 Economie Al 115.000 werknemers in Vlaanderen maakten gebruik van loopbaanbegeleiding. Dat blijkt uit een rapport van de VDAB.

Werknemers die hun loopbaan een andere wending willen geven of een beter zicht willen op hun competenties, kunnen zich sinds 2013 laten begeleiden door erkende loopbaancentra. Wie dat wil, kan daarvoor gebruik maken van loopbaancheques. Daarmee kan een werknemer zich twee keer laten begeleiden, samen goed voor zeven uur. Na zes jaar heb je opnieuw recht op twee cheques. Sinds dit jaar moet je wel zeven jaar aan de slag zijn voor de eerste aanvraag.



In totaal werden de afgelopen zes jaar ruim 156.000 loopbaancheques gebruikt door bijna 115.000 werknemers en zelfstandigen. In de meeste gevallen zit er minder dan een half jaar tussen het gebruik van de eerste en de twee cheque. Bijna 70 procent van de gebruikers zijn vrouwen en 70 procent van alle gebruikers is hooggeschoold. De grootste groep is tussen 30 en 40 jaar oud en negen op de tien is achteraf tevreden.



"De arbeidsmarkt is in volle beweging. Loopbanen worden langer en gevarieerder", zegt minister van Werk Hilde Crevits. "Daarom is het belangrijk dat mensen ook bewust omgaan met de stappen die ze zetten in hun loopbaan. Loopbaancheques zijn daar een heel geschikt middel voor.”