Akkoord tussen vakbonden en directie Asco over compensatie na cyberaanval IB

01 juli 2019

02u47

Bron: Belga 0 Economie Bij Asco hebben de directie en de vakbonden van zowel arbeiders als bedienden een overeenkomst gesloten over een compensatie voor de werknemers. Die werden sinds 7 juni een tijdlang tijdelijk werkloos gesteld als gevolg van de cyberaanval met ransomware die het bedrijf trof. Dat meldt vakbondssecretaris Paul Corbeel (ACV-CSC Metea).

Asco, een bedrijf dat vliegtuigonderdelen levert aan de grote vliegtuigbouwers, herstelt maar moeizaam van de cyberaanval door onbekenden. Deze is weliswaar onder controle maar het bedrijf is toch nog steeds niet 100 procent operationeel.

Corbeel bevestigt de mededeling die de directie vrijdag al deed dat vanaf maandag 1 juli alle arbeiders terug aan het werk zijn. Nog een beperkt aantal bedienden uit ondersteunende diensten is werkloos tot en met dinsdag. In de drie andere vestigingen van het bedrijf in de VS, Duitsland en Canada is ondertussen iedereen weer aan het werk.

Tijdelijke werkkrachten

Een aantal taken in het bedrijf dienen nog steeds manueel te worden uitgevoerd, waar dat voor de cyberaanval automatisch gebeurde. Om die reden en om de achterstand in leveringen aan klanten in te halen is het bedrijf op zoek naar de tijdelijke aanwerving van een 100-tal extra mensen zoals operatoren CNC, monteurs, controleurs en bedienden voor ondersteunende taken. "De directie vraagt van het personeel 100 procent flexibiliteit, het presteren van maximale overuren en ook dat ze werken in de periode van de voorziene sluiting", aldus Corbeel.