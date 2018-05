Akkoord over laatste fase Griekse steunprogramma: "Griekenland eindelijk in de laatste rechte lijn" IVI

20 mei 2018

08u47

Bron: Belga 0 Economie De Europese instellingen en Griekenland hebben een technisch akkoord bereikt over de hervormingen die het land moet doorvoeren om de vierde - en laatste - herziening van het steunprogramma voor Athene af te ronden. De ministers van Financiën van de eurozone zullen zich er tijdens de eurogroep van 24 mei over buigen, zo deelde de Europese Commissie mee.

"Er is op het niveau van de experts een akkoord bereikt over een geheel van hervormingen die nodig zijn om de vierde herziening van het programma van het Europese stabiliteitsmechanisme (ESM) af te ronden", zo staat in een persbericht van de Europese Commissie.

88 hervormingen

In het akkoord staat dat Athene nog eens 88 hervormingen moet doorvoeren in ruil voor een nieuwe schijf geld. Die storting, gepland in juli, zou 10 tot 12 miljard euro kunnen bedragen, zeggen Europese bronnen. Het zal de laatste storting zijn: op 20 augustus zou Griekenland het steunprogramma verlaten en weer op eigen benen staan.

Athene hoopt de maatregelen in te voeren voor een andere eurogroep, op 21 juni.

De Europese commissaris voor Economische Zaken Pierre Moscovici sprak van "geweldig nieuws". Het technisch akkoord maakt volgens hem een globaal akkoord mogelijk voor de uitstap van Griekenland uit het steunprogramma. In dat akkoord zouden ook maatregelen kunnen zitten om de Griekse staatsschuld te verlichten. Die bedroeg vorig jaar 178 procent van het bruto binnenlands product (bbp). "Na zovele moeilijke jaren van inspanningen en opofferingen, zit Griekenland eindelijk in de laatste rechte lijn", aldus Moscovici.

Draconische besparingskuur

Griekenland hangt al 9 jaar af van Europese leningen om financieel overeind te blijven. In ruil moest het land een draconische besparingskuur ondergaan en zware structurele hervormingen doorvoeren. Vorig jaar kon het land uit een recessie kruipen die 9 jaar duurde.